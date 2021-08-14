Горняк22: «Заново учится ходить»: певицу МакSим выписали из больницы

Певица Макsим Фото: instagram.com/maksimartist/

Две недели назад артистка пришла в себя — врачи ее вывели из комы и постепенно отключили от аппаратов. Медики назвали ее случай настоящим чудом

13 августа певицу МакSим выписали из больницы. Артистка два месяца боролась с двусторонней пневмонией, перенесла кому и ИВЛ, сообщает «СтарХит».

По словам менеджера артистки Яны Богушевской, исполнительница приняла решение долечиваться дома, чтобы быть рядом со своими дочерьми. С ней круглосуточно будет находиться медработник.

«Марине предстоит длительная реабилитация и лечение. Она заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять», – рассказала она.

Представитель артистки также отметила, что болезнь дала некоторые осложнения на память. Певица почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, например, открытие собственной школы и последний концерт в Казани.

Ранее МакSим впервые опубликовала в соцсети фото после комы. Певица более месяца провела в медикаментозной коме из-за двусторонней пневмонии.

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