Горняк22: Глава МИДа Лавров назвал Алтай любимым местом летнего отдыха

Сергей Лавров Фото: mid.ru

По словам его друзей, министр сплавляется по крупнейшей горной реке региона последние 15–20 лет, исполняя на суше обязанности кострового

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что Алтай стал его любимым местом отдыха в летнее время. Об этом, как сообщает телеканал «Звезда», он рассказал на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

«Летом – Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река – Катунь, там есть и притоки», – заявил глава ведомства на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Лаврова, отдыхает он всего 10−12 дней в году.

В 2019 году издание «Собеседник» рассказывало, что министр сплавляется по Катуни последние 15–20 лет, а на суше во время привалов исполняет обязанности кострового.

В марте стало известно, что культовый режиссер Эмир Кустурица пообещал прилететь на Алтай.

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