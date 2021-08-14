Горняк22: В ПФР по Алтайскому краю рассказали, могут ли приставы списывать детские выплаты

Пенсионный фонд России Фото: Виталий Барабаш

Школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получить около 20 млн российских семей на каждого ребенка от 6 до 18 лет

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю «Толку» прокомментировал инциденты со списанием в счет долга единовременных школьных выплат на детей, назвав их незаконными.

«Единовременная выплата семьям, имеющим детей, относится к виду дохода, на который не может быть обращено взыскание», – рассказали представители ведомства.

По информации реготделения ПФР, платежные документы и реестры содержат информацию, которая исключает взыскание денежных средств на основании исполнительных документов.

Ранее барнаульцы начали жаловаться, что судебные приставы списывают со счетов «путинские выплаты» на детей. Причиной списания стало то, что Пенсионный фонд якобы не указал в расчетных документах код вида дохода. Без этого банк не может определить, что это деньги из пособия, и удерживает их.

ТОЛК