Горняк22: Два легковых авто столкнулись на «встречке» под Бийском

ДТП. Знак Фото: pexels.com

Судя по опубликованному очевидцами видео, одному из автомобилей удар пришелся в левый бок. Предварительно, в ДТП есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло вечером 13 августа в Алтайском крае. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Уточняется, что авария случилась на выезде из Бийска в Белокуриху.

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Очевидцы сообщают о пострадавших. При каких обстоятельствах произошло столкновение – не уточняется.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП на перекрестке Барнаула.

ТОЛК