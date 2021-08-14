Горняк22: ВИДЕО: в Барнауле водитель иномарки прокатил девушку на крыше автомобиля

В Барнауле девушка забралась на крышу автомобиля. Водителя наказали.

Инцидент произошел днём 11 августа. По кадрам, которое опубликовали в ОГИБДД Барнаула видно, что автомобиль двигался на скорости по улице Попова в сторону Власихинской с девушкой на крыше. Сотрудники ГАИ разобрались с ситуацией.

За нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАп РФ, ему вынесен административный штраф в размере 1000 рублей. Кроме этого, полицейские провели профилактическую беседу с нарушителем.

Зачем водитель позволил пассажирке забраться на крышу автомобиля, а также мотивы любительницы экстремальной езды не сообщаются.

Видео: ОГИБДД г. Барнаула

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Барнаул

Алтайская правда