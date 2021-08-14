ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем. Еще несколько госпитализированы

Горняк22
13 часов Ago

Алтайский Следком расследует дело об отравлении контрафактным алкоголем.

По данным следствия, случаи отравления начались с 8 августа. В Усть-Калманском районе местные жители употребили алкогольный напиток неизвестной марки. Одна из женщин скончалась в больнице. В пресс-службе  СУ СК по Алтайскому краю уточнили, что пострадавшие приобрели его в Барнауле.

В самой краевой столице при аналогичных обстоятельствах умерли 2 молодых человека. Сейчас проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедий и определить, есть ли между ними связь.

По сообщениям автора телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, на утро 12 августа от отравления алкоголем скончалось уже 5 жителей Алтайского края. По его словам, в составе суррогата был метанол — он и стал причиной отравления.

UPD: По официальным данным с 19 июля 2021 года в регионе зафиксировано десять случаев отравления метиловым спиртом, шессть из них — летальные. Врачи продолжают бороться за жизнь пациентов.

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Алтайская правда

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