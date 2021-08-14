ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Избили, вывезли и хотели убить: жителей Бийска признали виновными в покушении на жизнь приятеля

Горняк22
13 часов Ago

Двоих мужчин из Бийска приговорили к лишению свободы за покушение на убийство знакомого.

По данным Следкома Алтайского края, между мужчинами был длительный конфликт. Зимой в 2020 году двое злоумышленников дожидались своего знакомого около одного из клубов города. Когда он вышел, они напали на него, избили, поместили в багажник автомобиля и повезли в безлюдное место. Там они хотели убить мужчину.  Но справиться с оппонентом им не удалось – потерпевший оказал сопротивление и сумел скрыться.

В ходе предварительного следствия мужчины частично признали вину. Они стояли на том, что не хотели убивать своего приятеля. Но доказательства говорили об обратном.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил одного из них к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, другого – к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Новости Бийска 

Алтайская правда

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