ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: В барнаульском поселке Южный избили мужчину и отняли телефон

Горняк22
13 часов Ago

На Южном в Барнауле совершили грабеж. Потерпевший —  53-летний мужчина.

В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что на него напал мужчина и похитил сотовый телефон. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как выяснилось, ранее судимый 21-летний молодой человек распивал спиртное около дома потерпевшего. Когда 53-летний мужчина проходил мимо злоумышленника, тот спросил, нет ли спиртного. На отрицательный ответ злоумышленник напал на мужчину, нанес удары и отнял мобильный телефон. Сумма ущерба составила 5 000 рублей.

Полицейские по горячим следам нашли преступника и вернули телефон владельцу. Уголовное дело возбуди по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия». Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

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Барнаул 

Алтайская правда

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