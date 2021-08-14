ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: ВИДЕО: Водитель иномарки сбила мотоциклиста в Барнауле

Горняк22
13 часов Ago

В Барнауле в результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы.

Как сообщили в ОГИБДД города Барнаула, ДТП произошло днём 13 августа на пересечении улиц Глушкова и Германа Титова. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки – девушка 2001 года рождения —  не уступила дорогу мотоциклу Сузуки.

При столкновении мотоциклист 1990 года рождения получил телесные травмы и госпитализирован в барнаульскую Горбольницу №1.  По факту ДТП началась проверка.

Очевидцы поделились фото и видео в городском сообществе «Инцидент Барнаул» ВКонтакте. По кадрам видно, что мужчина самостоятельно добраться до машины скорой помощи не смог. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Фото и видео: паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

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Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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