Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Правительство Алтайского края намерено в 1,5 раза увеличить количество туристов, проживающих в коллективных средствах размещения, к 2035 году. Об этом заявил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на заседании регионального кабмина 10 марта.

Заседание было посвящено обсуждению стратегии социально-экономического развития края до 2035 года. Туристическая отрасль названа в ней одной из приоритетных. Благотворный эффект от развития этой сферы затронет более 40 смежных областей.

Глава управления предложил сфокусироваться на всесезонном внутреннем и въездном туризме. По его словам, это позволит нарастить турпоток из других субъектов РФ и зарубежья. Тем самым можно добиться увеличения инвестиций в экономику края. Общий объём платных туристических услуг планируется нарастить вдвое. Отметим, что под увеличением турпотока подразумевается рост количества туристов, проживающих в коллективных средствах размещения. Реальные показатели могут оказаться даже выше целевых – за счёт туристов, которые в гостиницах останавливаться не будут.

Добиться реализации поставленных целей предполагается посредством господдержки турбизнеса, расширения чартерных программ, субсидирования авиаперелетов и ремонта автодорог. Кроме того, планируется развивать цифровизацию отрасли, создавать новые маршруты, расширять ассортимент туристических услуг и.т.д. Вместе с тем, краевое правительство намерено развивать крупные инвестпроекты в сфере туризма. Все эти мероприятия будут осуществляться в рамках региональной госпрограммы «Развитие туризма в Алтайском крае».

Напомним, ранее Федеральное агентство по туризму отнесло Алтайский край к 10 якорным туристическим регионам для популяризации отдыха в России.

Алтайская правда