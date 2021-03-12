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Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Пьяный житель Барнаула дважды засыпал в автобусе и дважды его не замечали водители. И каждый раз он использовал эту ситуацию, чтобы совершать преступления.

Дело было так: пьяный житель Барнаула ехал домой на маршрутном автобусе и заснул на заднем сидении. Водитель на конечной остановке не заметил спящего пассажира и покинул салон автобуса.

А в это время мужчина проснулся. Он понял, что до дома он так и не добрался, поэтому решил сам доехать до пункта назначения. Недолго думая, занял место водителя, завел автомобиль и поехал. Но отъехал недалеко, так как тут же столкнулся с грузовиком. Очевидцы задержали новоявленного «водителя».

Несколькими днями позже мужчина вновь заснул в общественном транспорте. И его опять не заметил водитель, который завершил движение по маршруту и вышел на автомойке. Пассажир проснулся и увидел, что снова он очутился в автобусе. На этот раз решил не угонять транспорт, а просто забрал 8500 рублей на приборной панели и исчез.

Мужчины квалифицировали как неправомерное завладение транспортным средством и кража, сообщает прокуратура Алтайского края. Степень и меру ответственности предстоит определить суду, перед которым и предстанет любящий спать в автобусах пассажир.

Барнаул 

Алтайская правда

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