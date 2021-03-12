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Алтайский край

Горняк22: Трех барнаульцев отправили в колонию за тысячу доз синтетики

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Алтайский краевой суд оставил без изменения приговор трем жителям Барнаула, которые признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. В зависимости от их роли жителям Барнаула назначено наказание от 9 до 11 лет лишения свободы в колониях особого и строго режима. Приговор вступил в законную силу.

В начале 2020 года один из барнаульцев связался с продавцом интернет-магазина, который занимался незаконным наркотическим бизнесом, и изъявил желание поработать наркокурьером. Позже предложил одной знакомой паре, которые были наркозависимыми и уже отбывали наказание за совершение аналогичных преступлений, нелегально подзаработать.

Втроем они стали получать информацию о местах нахождения закладок в Барнауле. После изымали наркотики из тайников, хранили и фасовали для последующего сбыта. Кроме того, размещали в тайники на территории краевой столицы.

В апреле все трое были задержаны сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства. У них было изъято около полкилограмма синтетических наркотических средств, что содержит около тысячи разовых доз.

Барнаул 

Алтайская правда

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