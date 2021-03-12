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Алтайский край

Горняк22: В барнаульской школе отрицают факт отравления детей

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

В соцсетях появилась информация, что в барнаульской школе № 128 массово отравились старшеклассники. Но администрация учебного заведения не подтвердила факт отравления в школе. В свою очередь комитет по образованию Барнаула ведет проверку.

Как сообщили 11 марта в мэрии, информация о заболевших учениках поступила в комитет в четверг. Симптомы: рвота, расстройство желудка и температура. В школу выехала специальная комиссия.

Выяснилось, что детям поставлены следующие диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ. По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет.

Как сообщили в комитете по образованию, в случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.

Сейчас в школе работают специалисты Управления Роспотребнадора по Алтайскому краю. Ведется эпидемиологическое расследование. Будет проведен отбор проб вода, смывы с поверхностей, продукты и т.д. для лабораторных исследований.

Барнаул 

Алтайская правда

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