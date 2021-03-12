Горняк22: В суд направят дело в отношении владельца алтайской базы, где погибла семья

Утверждено обвинительное заключение в отношении собственника базы отдыха «Глобус». Летом прошлого года здесь погибла семья: муж, жена и двое детей.

В июле 2020 года в гостиничный дом базы отдыха «Глобус» в Алтайском районе заехали супружеская пара и двое их несовершеннолетних детей. Они заселились в комнату на втором этаже .

Из-за непогоды на базе отключили электроэнергию. И собственник установил в подсобке, которая располагалась под гостиничным номером отдыхающих, бензиновый генератор. Его использование запрещено в замкнутых помещениях, поэтому токсичные продукты выхлопа просочились к отдыхающим, и все члены семьи погибли.

Погибшие были обнаружены только спустя пять суток — когда подошел к концу срок оплаты за номер. Обвиняемый попытался вывезти и спрятать генератор в Республике Алтай. Его противоправные действия установлены органами предварительного следствия.

В настоящее время на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 15 млн рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Алтайский район

Алтайская правда