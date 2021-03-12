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Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула продала прохожим породистую собаку, за которой присматривала

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Жительнице Барнаула надоело держать дома породистую собаку дочери, и она продала ее за бесценок. А хозяйке сказала, что животное убежало.

В октябре прошлого года жительница Барнаула затеяла дома ремонт и попросила на это время свою мать поддержать у себя дома собаку породы бишон фризе.

Собачка стоимостью в 8 тыс. руб прожила у неё около двух недель. Однако денег на продукты дочь не давала и на телефонные звонки не отвечала, а животное требовало еды. Поэтому женщина решила продать собачку, а на вырученные средства купить продукты.

Породистого питомца женщина отдала прохожим на улице за 500 рублей. А дочери объяснила, что собака убежала.

Однако дочь не поверила словам матери и обратилась в правоохранительные органы. Женщину привлекли к уголовной ответственности. Но в результате все завершилось благополучно: уголовное дело прекратили, так как стороны все-таки примирились.

Барнаул 

Алтайская правда

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