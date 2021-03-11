Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Вот уже почти год Алтайский край живет в условиях пандемии коронавируса. Первый случай заражения COVID-19 в России был зафиксирован 1 марта 2020 года, в нашем регионе – 29 марта. «Алтайская правда» попросила министра здравоохранения региона Дмитрия Попова ответить на вопрос, как справилась система здравоохранения с вызовами нового времени.

«Коронавирусная инфекция, действительно, стала настоящим вызовом для системы здравоохранения всей России. Она потребовала колоссальных затрат и усилий. К началу пандемии не был готов ни один регион нашей страны», — ответил глава алтайского Минздрава.

Он пояснил, что весной до появления первых пациентов в Алтайском крае активно началась подготовка к «встрече» с ковидом. Все сферы здравоохранения были мобилизованы, проведены подготовительные мероприятия. Велось обучение медиков, в больницах увеличили количество мест, обеспеченных кислородом, и т.д. С развитием пандемии приоритетом стали осмотры и первичные консультации на дому.

Организованы восемь круглосуточно работающих амбулаторных центров компьютерной томографии («КТ-центры»). Помимо компьютерной томографии здесь пациенты могли получить комплекс услуг, включая забор мазков, клинические исследования и прием врача.

Также в крае организована работа 12 лабораторий ПЦР диагностики. Объем исследований удалось нарастить с 1,5 тыс. до 7 тысяч в день.

«В первичном звене непосредственно с больными коронавирусной инфекцией с начала пандемии работало около 50% от численности всех работников первичного звена – всего более 2,3 тысячи врачей и 5,2 тысячи медицинских работников среднего звена. Для оказания помощи также привлечены 304 студента медуниверситета, 356 студентов колледжей, 293 врача-ординатора. Это позволило в 2,5 раза увеличить количество неотложных бригад», — рассказал также Дмитрий Попов.

Организованы ковидные отделения для оказания профильной помощи пациентам с хирургическими, сосудистыми, кардиологическими и акушерско-гинекологическими заболеваниями на 563 койки. До 80% коек интенсивного этапа обеспечены кислородом. Также регионом приобретено 550 кислородоконцентраторов, установлены газовые станции. На эти цели были выделены средства в объеме более чем 60 млн руб.

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, в крае сохраняется высокая смертность среди инфицированных. Глава алтайского Минздрава также прокомментировла эту ситуацию: «Только в течение последнего месяца мы отмечаем некоторую стабилизацию, снижение уровня заболеваемости по сравнению с ситуацией, происходящей в ноябре-декабре 2020 года. Но у нас сохраняется большое количество пациентов в тяжелом состоянии, особенно среди возрастных пациентов, имеющих тяжелые хронические заболевания. Необходимо понимать, что продолжительность их лечения достигает месяца, а порой и двух».

Также министр здравоохранения привел данные Росстата, согласно которым в Алтайском крае за январь смертность от COVID-19 снизилась по сравнению с ноябрем 2020 года на 29,2%, с декабрем – на 4,5%.

«В регионе продолжается выдача препаратов пациентам, проходящим лечение амбулаторно, и активно ведется вакцинация жителей региона. В настоящий момент в крае складывается стабильная эпидемиологическая ситуация, но в случае роста заболеваемости система здравоохранения готова вновь задействовать необходимые ресурсы», — резюмировал Дмитрий Попов.

Алтайская правда