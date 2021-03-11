ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле сбили бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

В Барнауле 10 марта на улице Георгия Исакова около дома № 226В сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Бабушка госпитализирована.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел в 12:42. По предварительным данным, водитель-мужчина 1994 г.р. на автомобиле марки Toyota Chaser сбил женщину 1938 г.р. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. При этом в зоне видимости был нерегулируемый пешеходный переход.

В результате дорожно-транспортного происшествия бабушка получила травмы. Она была госпитализирована в горбольницу №1.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar