Горняк22: В Барнауле сбили бабушку, которая переходила дорогу в неположенном месте

В Барнауле 10 марта на улице Георгия Исакова около дома № 226В сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Бабушка госпитализирована.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел в 12:42. По предварительным данным, водитель-мужчина 1994 г.р. на автомобиле марки Toyota Chaser сбил женщину 1938 г.р. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. При этом в зоне видимости был нерегулируемый пешеходный переход.

В результате дорожно-транспортного происшествия бабушка получила травмы. Она была госпитализирована в горбольницу №1.

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Алтайская правда