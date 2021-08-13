Горняк22: Барнаульцы жалуются, что приставы списывают со счетов «путинские выплаты»

Посетители службы судебных приствов Фото: скриншот видео опубликованного в сети ВК в палике "Я живу в Барнауле"

Служба судебных приставов Алтайского края признает, что прецеденты, когда в счет долга банк списывал выплаты на детей, есть. Но снимает с себя ответственность за это

Барнаульцы в социальных сетях сообщают, что лишились денег, которые правительство страны отправило им для подготовки детей к школе. Причина в том, что у некоторых жителей города на банковские карты, на которые поступили так называемые путинские выплаты в 10 тыс. рублей, наложен арест судебными приставами. Также пользователи сообщают, что попасть в службу, чтобы разрешить вопрос и снять ограничения, нереально.

Возмущены до предела

«Что вообще происходит у нас в структуре управления судебных приставов? Получила два отказа по заявлению разблокировать счет, куда поступили из Пенсионного фонда 10 тыс. рублей. Уверена, что и кроме меня есть те, кто не может получить выплаты из-за блокировки счетов», – возмутилась пользователь паблика в «ВКонтакте» «Я живу в Барнауле» под ником a_ka89.

10 августа, 9:38

Хватит ли барнаульским родителям путинских выплат, чтобы собрать ребенка в школу

Многие родители уже получили по 10 тыс. рублей от государства и понесли их в магазины, чтобы приодеть и приобуть детей к новому учебному году

Она пригрозила, что обратится с жалобой к президенту страны, так как не первый раз сталкивается с подобной ситуацией.

«Люди не могут дозвониться до пристава, трубку никто не берет, прием только через электронную запись, и это все тоже не исполняется вовремя. Это только у нас в Алтайском крае? Люди возмущены до предела!» – добавила родительница.

Под ее постом подписчики оставили более двух десятков гневных комментариев. Пользователи соцсети рассказали, что тоже сталкивались с подобными ситуациями. Вернуть списанные деньги оказалось не так-то просто.

«Родители у меня с тем же столкнулись. Ни дописаться, ни дозвониться не могут до приставов. Арест они за секунду накладывают, а вот снять – проблема целая», – написал некий Кирилл.

Не законно, но так бывает

В пресс-службе Управления судебных приставов по Алтайскому краю сообщили, что списание социальных выплат на детей, в том числе тех, что правительство страны выделило на подготовку школьников к новому учебному году, незаконно. Однако такое все-таки происходит.

Причина в том, что отправитель, а в данном случае Пенсионный фонд, не указал в расчетных документах код вида дохода, поэтому банк, обслуживающий счет должника, не видя, что это средства из пособия, удерживает их на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

Разрешить вопрос и вернуть выплаты можно, если обратиться к судебному приставу с подтверждающими документами о списании денежных средств, взяв выписку из банка. Однако в ведомстве уточнили, что служба по-прежнему работает в закрытом режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Попасть на прием можно по предварительной записи через портал Госуслуг или позвонив по телефону 8(3852) 29-59-38.

ТОЛК