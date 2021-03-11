Горняк22: В Барнауле девушка выжила после падения с многоэтажки

Молодая жительница Барнаула спускалась по веревке, конец которой был закреплен в квартире на десятом этаже. По непроверенным словам очевидцев, она сорвалась примерно на уровне седьмого этажа.

Как сообщает Barnaul22, жители новостроек заметили девушку на фасаде дома Энергетиков, 2. Когда горожанка сорвалась, она упала на козырек, и, несмотря на большую высоту, осталась жива. Ее сняли спасатели, затем медики увезли пострадавшую в больницу.

В пресс-службе МВД городскому сообществу сказали, что в полиции об этом узнали от скорой. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас девушка находится в больнице, угрозы ее жизни нет.

Также стражи порядка выяснили, что в происшествии не было криминальной составляющей. У горожанки, совершившей странный поступок, не выявили алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: Barnaul22

Барнаул

Алтайская правда