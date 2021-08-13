Горняк22: Единственная пятница 13 в 2021 году: стоит ли ждать неприятностей

Чем опасна пятница 13-е и что запрещено делать в этот день Фото: pixabay.com

Пятница 13-е считается проклятым днем, приносящим беды. Рассказываем, так ли он страшен на самом деле, откуда вообще пошло это поверье и чего следует опасаться

Почему пятница 13-е – день неприятностей

Причин, по которым пятницу 13-го считают неудачным днем, достаточно много. Согласно одной из них, примета берет свое начала в глубокой древности. Старые поверья гласят, что в пятницу 13-го слетались на шабаш 12 ведьм, а в самый разгар веселья к ним присоединялся тринадцатый гость — Сатана. Об это рассказывает портал nprimeta.ru.

Согласно другой версии, суеверие сложилось более 700 лет назад, когда прекратила существовать самая могущественная и богатая организация в Европе – Орден Тамплиеров. Именно в пятницу, 13 апреля, все члены Ордена была схвачены и посажены в тюрьму, а после сожжены на кострах инквизиции.

Так ли страшна пятница 13-е

На самом деле страх пятницы 13-го – всего лишь суеверие. Психологи утверждают, что все несчастья этого дня связаны с настроем самого человека. То есть, если кто-то с утра проснулся с мыслью о том, что все обязательно будет плохо – так и произойдет. Поэтому сегодня очень важно оставаться в хорошем настроении и не допускать дурных мыслей.

У индейцев майя, например, этот день считается самым благоприятным в году, и ни о каких неприятностях в пятницу 13-го речи не было.

Чего опасаться в пятницу 13-го

И все-таки астрологи уверяют, что в пятницу 13-го неприятности могут появляться на ровном месте, а некоторые ситуации выходить из-под контроля. Важно оставаться сосредоточенным и избегать ссор.

Специалисты советуют всем, кто остро реагирует на пятницу 13-е, стараться вести себя как можно аккуратнее, и рекомендуют вообще оставаться дома, так как сила самовнушения в таком случае играет огромную роль.

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