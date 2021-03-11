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Алтайский край

Горняк22: Молодая женщина из Алтайского края взяла для мошенников кредит

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Мошенникам удается обмануть не только пенсионеров. В Змеиногорске Алтайского края большой суммы денег лишилась женщина 1987 года рождения.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то пытается взять кредит на имя этой женщины. Для отмены операции надо, по его словам, оформить кредит самой, а деньги перечислить туда, куда скажет голос в трубке.

Доверчивая женщина выполнила всё по инструкции и в итоге перевела 115 тыс. рублей аферистам. Из этой суммы 15 тыс. рублей – деньги, которые у неё хранились на счету, а 100 тыс. рублей – кредит, который она взяла.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Змеиногорский район 

Алтайская правда

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