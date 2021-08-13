Горняк22: Совсем не Дружный: в барнаульском микрорайоне снова стреляют

В Барнауле в квартале Дружный снова открыли стрельбу.

На это раз пострадал автомобиль, припаркованный около дома по адресу Семенова, 1. Машину повредили ночью с 11 на 12 августа. Фотографиями поделились участники сообщества жильцов микрорайона в Instagram.

Предположительно, заднее стекло автомобиля пострадало от выстрела из оружия. По словам участников группы, это уже четвертый подобный случай. Полиция разыскивает «неизвестного» стрелка, но пока поиски результатов не дали.

Напомним, ранее «АП» писала о том, что в том же микрорайоне неизвестный обстрелял окна квартиры на верхних этажах. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Фото: Instagram "Дружный, Лапландия, Пломбир"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барнауле открыли стрельбу в микрорайоне Дружный

Барнаул

Алтайская правда