Горняк22: Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Алтайском крае
Два грузовика перевернулись на трассе в Алтайском крае.
По сообщениям участников сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, ДТП произошло на участке Змеиногорского тракта в районе села Шадрино. Они же и поделились фотографиями и видеороликами с места происшествия. Как сообщает автор видео в соцсети, два грузовика опрокинулись на бок и заблокировали движение по трассе.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливают.
Фото: паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте
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