Горняк22: Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Алтайском крае

Два грузовика перевернулись на трассе в Алтайском крае.

По сообщениям участников сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте, ДТП произошло на участке Змеиногорского тракта в районе села Шадрино. Они же и поделились фотографиями и видеороликами с места происшествия. Как сообщает автор видео в соцсети, два грузовика опрокинулись на бок и заблокировали движение по трассе.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул» ВКонтакте

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ДТП

Алтайская правда