Горняк22: 11 лет «строгого»: жителя Барнаула осудили за зверское убийство 70-летней женщины

Жителя Барнаула признали виновным в убийстве пожилой женщины.

46-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима за убийство 70-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-центре СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия произошла еще весной 2019 года. На кухне в одной из квартир дома по улице Гоголя обнаружили тело женщины с колото-резанными ранами. В квартире также спал мужчина.

Как выяснило следствие, накануне преступления он ожидал около подъезда женщину, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей, между ними произошел конфликт. После этого женщина на работу не вышла, а ее родственники обеспокоились этим. Поэтому им пришлось проникнуть в квартиру, запертую изнутри.

Убийца до последнего вину не признал. Но следователи собрали все достаточные доказательства, которые суд принял во внимание. Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Барнаул

Алтайская правда