Горняк22: Похитителя 12-летней девочки из Бийского района задержали

В Республике Алтай задержали Олега Лавкина – подозреваемого в похищении 12-летней девочки.

Информацию о задержании подтвердили изданию РИА Новости в региональном СК.

Напомним, подозреваемый похитил девочку 31 июля, держал ее в подвале 2 дня, а после скрылся в неизвестном направлении. Лавкина объявили в федеральный розыск. Почитать об этом можно здесь.

Лавкина задержали в Онгудайском районе. Похитителя якобы схватили местные жители. В ближайшее время его конвоируют в Алтайский край для следственных действий.

Напомним, 12-летняя жительница Бийского района пропала 31 июля. В крае развернули масштабные поиски ребёнка. Вскоре ее вещи нашли на берегу Бии. А еще через день девочка вернулась домой самостоятельно и рассказала, что ее похитил мужчина и удерживал в подвале несколько дней. После рассказа девочки полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина.

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Алтайская правда