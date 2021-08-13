Горняк22: Пропавшую 16-летнюю девушку ищет Алтайский Следком

Следственные органы Алтайского края устанавливают местонахождение 16-летней жительницы Славгорода.

Уже возбуждено уголовное дело про признакам убийства. 16-летняя Анжела Глинская 31 июля вышла из дома в Славгороде и пропала. Как сообщает пресс-центр СУ СК по краю, она может находиться в Новосибирске. Отмечается, что девушка уже неоднократно покидал место жительства.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волос темный крашеный, глаза карие, на носу имеется пирсинг, на мочках ушей по три прокола, в каждом по серьге. Была одета в топ розового цвета, джинсы синие, кроссовки белые.

Следственные органы обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, позвонить по телефонам: в городе Барнауле 8 (385 2) 29-80-02, в городе Славгороде 8 (38568) 5-01-41, 5-01-42 или 02.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Алтайская правда