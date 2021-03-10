Горняк22: Пандемия усугубила дефицит врачей в Алтайском крае

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В Алтайском крае вопрос кадрового дефицита медицинских работников стоит очень остро. Это признал 9 марта в ходе онлайн форума на официальном сайте региона министр здравоохранения края Дмитрий Попов, озвучив такие цифры. Укомплектованность врачами сейчас составляет 73%, средними медицинскими работниками – 78%.

«Это наиболее тяжелый вопрос для отрасли в целом и решить его за год-два не представляется возможным. Так, на подготовку одного узкого специалиста требуется до 8 лет. Усугубила кадровую ситуацию пандемия. Часть медицинских работников проходят лечение. Многие специалисты направлены для работы в ковидные госпитали. Также на основании указа губернатора медики старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем соблюдают режим самоизоляции», — разъяснил текущее положение дела глава регионального Минздрава.

Он заверил, что по каждой медицинской организации разработан план по укомплектованности кадрами. «И его исполнение находится на особом контроле в Минздраве. Среди критериев, влияющих на премирование руководителей медорганизаций, являются неисполнение условий договоров о целевом обучении, укомплектованность врачебным и средним медицинским персоналом и иные», — отметил Дмитрий Попов.

Врачей узких специальностей обучают в рамках целевой подготовки в ординатуре — в 2021 году выделено 80 мест. Также подготовка по остродефицитным специальностям ведется и за счет краевой программы. Сейчас в ординатуре проходят второй год обучения 28 человек, первый – 17 человек, получившие компенсационную выплату на обучение.

С 2019 года увеличены контрольные цифры приема в медицинские колледжи и техникумы. «Это позволит подготовить и привлечь для работы в медицинских организациях большее количество специалистов со средним медицинским образованием», — уверен министр.

Кроме того, отметил он, с целью уменьшения кадрового дефицита для оказания медицинской помощи населению привлекаются преподаватели, студенты и ординаторы Алтайского государственного медицинского университета, а также обучающиеся медицинских колледжей и техникумов региона, сотрудники частных медицинских организаций и медицинские работники федеральных медицинских организаций.

Кстати, одним из приоритетов региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи является подготовка и укомплектованность высокопрофессиональными специалистами амбулаторно-поликлинического звена. А к 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами до 81%, средними медицинскими работниками – до 95%.

Алтайская правда