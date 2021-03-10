Горняк22: Что такое единый билет и куда можно по нему ездить

Единый билет – документ, по которому можно добраться до разных мест назначения разными видами транспорта: поездом, автобусом, по морю или воздуху. Изначально такие билеты появились с присоединением Крыма к РФ в 2014 году. Сейчас можно оформить единый билет на разные направления.

Это более выгодно, и стыковка между рейсами будет максимально удобной по времени. Также можно бесплатно везти с собой ребенка до 5 лет.

По информации «Российской газеты», этой весной можно будет использовать билет, чтобы добраться до Архыза и Алтайского края. А летом появится возможность купить единый билет до Абхазии, городов Калининградской области, побережья Балтийского моря.

Должны появиться и другие маршруты: Краснодарский край, Курская, Волгоградская, Ростовская, Самарская, Новосибирская, Вологодская области. С этими регионами Минтранс подписал соглашения по развитию мультимодальных перевозок (один документ – разные виды транспорта). Также идет подготовка к заключению соглашения с властями Ставропольского края, Свердловской и Астраханской областей.

Алтайская правда