ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле Porsche улетел в павильон, зацепив дорожный знак и ограждение

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Ночью 9 марта в центре Барнаула произошло ДТП, в результате которого Porsche улетел в торговый павильон.

Как рассказали «Алтайской правде» в городском ГИБДД, автоавария случилась в 01:12 на проспекте Ленина, в районе здания №40. Мужчина 1996 года рождения поворачивал налево на Toyota Camry Gracia. На регулируемом перекрестке, во время «зеленого светофора», он не уступил дорогу Porsche Panamera. Вторым авто управлял мужчина 1990 года рождения. Произошло столкновение. От удара Porsche улетел в стойку дорожного знака пешеходного перехода, в ограждение, которое сломал, и, в конце концов, врезался в торговый павильон.

В аварии пострадал один человек – водитель Toyota. Он был доставлен в больницу, госпитализация не потребовалась.

Фото, видео: «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Алтайский край

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Глава алтайского Минздрава оценил год работы в условиях пандемии

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: Власти Барнаула решили проблему пробки на Красноармейском-Ползунова

Мар 11, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае выросли продажи автомобилей

Мар 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar