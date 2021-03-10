Горняк22: В Барнауле Porsche улетел в павильон, зацепив дорожный знак и ограждение

Ночью 9 марта в центре Барнаула произошло ДТП, в результате которого Porsche улетел в торговый павильон.

Как рассказали «Алтайской правде» в городском ГИБДД, автоавария случилась в 01:12 на проспекте Ленина, в районе здания №40. Мужчина 1996 года рождения поворачивал налево на Toyota Camry Gracia. На регулируемом перекрестке, во время «зеленого светофора», он не уступил дорогу Porsche Panamera. Вторым авто управлял мужчина 1990 года рождения. Произошло столкновение. От удара Porsche улетел в стойку дорожного знака пешеходного перехода, в ограждение, которое сломал, и, в конце концов, врезался в торговый павильон.

В аварии пострадал один человек – водитель Toyota. Он был доставлен в больницу, госпитализация не потребовалась.

Фото, видео: «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП

Алтайская правда