Горняк22: Два человека пострадали в ДТП с участием фуры в Бийске

Серьезное ДТП произошло утром 9 марта в Бийске – столкнулись фура и легковой автомобиль. По словам очевидцев, спасателям пришлось разрезать иномарку, чтобы вытащить водителя из искореженного салона.

Как рассказали «Алтайской правде» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края, авария произошла без пятнадцати девять утра. Это случилось на улице Шишкова в районе дома № 82.

По предварительным данным, водитель 1991 г.р. на грузовом автомобиле Ford JG 95248 с прицепом ехал со стороны улицы Старый Чуйский в направлении трассы Р-256 «Чуйский тракт». Он не уступил дорогу Kia Spectra, за рулем которого был мужчина 2000 г.р. Произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковой иномарки и его пассажир – мужчина 1995 г.р. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Видео: Бийское телевидение

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Алтайская правда