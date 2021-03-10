Горняк22: Министр Дмитрий Попов ответил маме годовалой девочки, умершей в алтайской больнице

Мама годовалой девочки, умершей в Советской Центральной районной больнице, задала вопрос министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову в рамках онлайн-форума на сайте региона.

Что спросила женщина

«Почему после всех нарушений, выявленных после смерти моего ребёнка в Советской ЦРБ, врачи до сих пор занимают свою должность, почему ваши проверяющие заверили врача, что он не понесёт никакого наказания?», – обратилась женщина к руководителю ведомства.

Она также поинтересовалась, когда пройдёт «компетентная проверка» по факту смерти ее дочери. Женщина уверена, что доктор нарушил протокол процедуры и проявил халатность.

Что ответил министр

В ответ министр принес искренние соболезнования ей и её семье. Кроме того, написал, что «врачи, оказывая экстренную помощь, делали все возможное для спасения жизни ребенка». По его словам, в прошлом году в этой больнице была успешно оказана помощь трем детям с ожогами.

«Минздрав параллельно со Следственным комитетом провел служебную проверку конкретного случая с привлечением профильных специалистов. Ее результаты переданы в правоохранительные органы», – говорится в ответе министра.

Он добавил, что следствия продолжается, а ведомство заинтересовано в его скорейшем завершении. Однако после проведения всех мероприятий правоохранительными органами свое заключение может дать только суд.

«Решение вопроса об отстранении от должности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь ребенку, будет определяться правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством», – заключил министр.

Предыстория

Напомним, 11 января в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком и получила ожоги. Девочка была госпитализирована в Советскую ЦРБ. Там она скончалась в реанимации. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной стало повреждение левого легкого при катетеризации подключинной вены. После этого губернатор Виктор Томенко поручил Дмитрию Попову провести проверку в больнице.

Советский район

Алтайская правда