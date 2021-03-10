Горняк22: Алтайская школа получит новый автобус взамен сгоревшего

Школа в Целинном районе получит новый автобус для детей взамен сгоревшего. Об этом 9 марта сообщила замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая на оперативном совещании в правительстве.

По ее словам, новый школьный автобус будет доставлять учеников из села Верх-Марушка на учебу в село Целинное. Всего в 2020 году за счет краевого и федерального бюджетов приобрели 103 автобуса, из них 80 – в декабре. Сейчас их передают в муниципалитеты.

Напомним, 4 марта в районе трех часов дня на трассе загорелся автобус, в котором ехали пятеро детей – 10 и 11 классов и 1 сопровождающий. Юные пассажиры не пострадали. До конечной остановки они не доехали всего 300 метров.

Терновая сказала, что это автобус 2013 года. Он прошел плановое техобслуживание 28 июля 2020 года. Также его каждый день осматривает механик. В путевом листе отмечено, что 4 марта технических неисправностей не было замечено. Следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить, был ли неисправен автобус. Восстановлению он не подлежит.

Замминистра также сообщила, что главам муниципальных образований разошлют письма с требованием усилить контроль за работой школьного транспорта.

Использовано иллюстративное фото

Пожар | Целинный район

Алтайская правда