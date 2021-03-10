Горняк22: Директор алтайской фирмы платил зарплату меньше МРОТ

В Бийске директор фирмы идет под суд. Ему предъявлено обвинение в выплате неполной зарплаты.

По данным регионального следкома, мужчина был директором фирмы по ремонту и отделке с января 2018 по март 2020. Семи своим работникам он выплачивал не всю зарплату – сторожам, отделочникам, газосварщику. Сумма была ниже минимального размера оплаты труда.

Задолженность сотрудникам составила 480 тыс. рублей, а расходы фирмы превышали 330 млн рублей. Бизнесмен сказал следователям, что у организации были серьезные финансовые трудности.

Наложен арест на его автомобили и недвижимость на 3 млн 670 тыс. рублей.

Новости Бийска

Алтайская правда