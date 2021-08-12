Горняк22: Вслед за Барнаулом на Новосибирск обрушился сильный ливень и затопил дороги

Новосибирск Фото: кадр из youtube.com

Дорожную обстановку в городе оценивают в семь баллов. Движение по основным магистралям оказалось сильно затруднено из-за потока воды

11 августа в Новосибирске после сильного ливня затопило несколько улиц города, сообщают «Вести Новосибирск».

Проливные дожди обрушились как на левобережную часть города, так и на правый берег. Водители стоят в пробках на Димитровском мосту, улицах Ватутина, Фрунзе, Фабричной, Красном проспекте и других оживленных магистралях города.

Но данным Гидрометцентра, в Новосибирске ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим жителей города предупредили об опасности падения деревьев.

11 августа проливные дожди прошли и в Барнауле. По словам очевидцев, ливневая канализация не справляется с потоком воды, затопило несколько улиц.

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