Горняк22: В Алтайском крае в этом году «просели» реальные темпы промпроизводства

Шинный завод. Производство. Промышленность Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае в первой половине 2021 года выросло промышленное производство. Однако, по словам экспертов, рост связан с простоем в ковидный год

Алтайский край занял 51-е место из 85 в рейтинге роста промышленного производства в первом полугодии 2021 года. Об этом говорят данные РИА «Рейтинга». Рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,2%.

При этом соседняя Республика Алтай оказалась на десятом месте с показателем 17,2%.

В среднем по России индекс промышленного производства вырос на 4,4%. Существенное влияние на динамику промпроизводства оказал простой прошлого года, когда действовали карантинные ограничения.

Лидерами по динамике промышленного производства стали Республика Северная Осетия – Алания (152,8%), Республика Саха – Якутия (126,1%) и город Севастополь (126,0%). Аутсайдерами оказались Камчатка (91,7%), Сахалинская область (89,2%) и Республика Ингушетия (91,1%).

Эксперты отмечают, что в дальнейшем «карантинный» фактор прошлого года будет ослабевать, что, возможно, спровоцирует сокращение темпов роста промышленного сектора. Но в целом динамика должна остаться положительной, пишет Федеральный бизнес-журнал.

Всего прибыль средних и крупных компаний края за этот период составила 40 019,6 млн рублей. Она выросла в 1,8 раза. В частности, в 3,2 раза вырос доход в сфере водоотведения, в три раза в сфере финансовой и страховой деятельности, а также в два раза в сфере образования.

Ранее сообщалось, что алтайская промышленность в ковидный год получила масштабные инвестиции.

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