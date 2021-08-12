Горняк22: День Военно-воздушных сил России: история и традиции праздника

Самолет Ан-28 Фото: avia-mir.com

Празднование Дня Военно-воздушных сил России в 2021 году сдвинется на выходные. Рассказываем, когда отмечается День ВВС, а также о его истории и традициях

Когда отмечается День Военно-воздушных сил России в 2021 году

День ВВС в 2021 году отмечается в России 12 августа. Эта дата постоянная: каждый год праздник отмечают в один и тот же день.

История Дня Военно-воздушных сил России

День Военно-воздушных сил отмечают в России с 1997 года. Праздник имеет статус памятного дня. Он по задумке создателей должен привлекать молодых людей к военной службе. Дата 12 августа выбрана не случайно. Именно этот день принято считать началом создания военной авиации России, сообщает портал calend.ru.

ВВС сегодня являются важнейшей частью армии России. Ежедневно они выполняют множество задач, значение которых сложно переоценить.

В 2015 году ВВС объединили с войсками Воздушно-космической обороны и образовали новый вид войск – Воздушно-космические силы (ВКС). С тех пор этот праздник отмечается как День ВКС, но по традиции его все равно называют Днем ВВС.

Традиции Дня Военно-воздушных сил России

Так как дата праздника фиксированная, и праздник может выпасть на будний день, торжество сдвигается на ближайшие выходные. Через несколько дней праздник будет отмечать весь воздушный флот – в третье воскресенье августа. Часто эти две даты сливаются в одну.

Обычно специалисты ВВС отмечают профессиональный праздник на аэродроме. Они выполняют учебные полеты, проводят построения, награждают отличившихся и устраивают встречи с ветеранами.

В городах, в которых есть военные аэродромы, проводятся дни открытых дверей. Желающие приходят на экскурсии за несколько дней до Дня ВВС и знакомятся с образцами военных самолетов.

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