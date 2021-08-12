Горняк22: Международный день молодежи 2021: история, традиции и поздравления

Молодые. Молодежь Фото: pixabay.com

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Рассказываем об истории праздника, его традициях, а также делимся подборкой трогательных поздравлений в прозе

История Международного дня молодежи 2021

Международный день молодежи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

По задумке создателей, праздник должен напомнить молодым людям о важности традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, а также о необходимости беречь объекты культурного наследия.

Традиции Международного дня молодежи 2021

Каждый год 12 августа во всем мире традиционно проводится множество различных концертов, выставок, конференций, семинаров, флешмобов. Все это проходит под определенными девизами. В 2020 году, например, основная тема праздника была «Вовлечение молодежи в глобальные действия», а в 2021 году девиз будет звучать как:

«Преобразование продовольственных систем: молодежные инновации для здоровья человека и планеты».

Поздравления с Международным днем молодежи 2021

Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.

С Международным днём молодёжи. Пусть молодые твои годы дарят улыбки, радость, счастье, смех, задор, пусть сердце верит в чудеса, пусть каждый день будет праздником веселья и влюблённости!

В Международный день молодёжи желаю жить в кураже и веселье, добиваться успеха и признания, заслуживать счастья и любви, верить в мечту и удачу, не бояться сложностей и перемен, не иметь соперников и располагать поддержкой друзей.

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ТОЛК