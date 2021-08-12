Горняк22: Над Алтайским краем засверкает мощный звездопад в ночь на 13 августа

Звездопад. Небо. Ночь Фото: pixabay.com

Самый яркий летний звездопад достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. В час можно будет увидеть более ста падающих звезд

Персеиды 2021

Метеорный поток Персеиды назвали в честь созвездия Персея, где расположен его радиант – точка на небе, откуда «падают звезды», кажущаяся источником метеорного потока.

«Мама» Персеид – комета Свифта-Таттла, оставляющая за собой в космосе шлейф из пылевых частиц, рассказывает Starwalk.space. Когда Земля проходит через них, частицы попадают в атмосферу, вспыхивают и сгорают. Это и есть метеоры.

Звездопад – на максимум!

Персей. Статуя Фото: Pixabay

Максимум звездопада Персеиды 2021 наступит в ночь на 13 августа. При подходящей погоде можно будет увидеть аж до 120 падающих звезд в час, рассказали в Барнаульском планетарии.

Как увидеть все великолепие Персеид

Наблюдать звездопад лучше всего за городом, вдали от иллюминации и ярких огней. Нужно принять удобное положение (лечь на плед или сесть, привалившись к машине, например). С собой лучше иметь теплую одежду и горячий напиток, чтобы не замерзнуть.

Не стоит часто переводить взгляд. Нужно найти участок неба, где находится созвездие Персея, и смотреть туда. Метеоры падают с разной периодичностью: их может не быть несколько минут, а потом пролетит сразу с десяток. Важно быть терпеливым.

Время загадывать желания

Звездопад. Метеоры. Светы Фото: Pixabay

С астрологической точки зрения, день максимума звездопада обладает сильнейшей энергетикой и подходит для загадывания желаний. Важно формулировать их просто и четко, избегая частицы «не». Астрологи уверены: Персеиды 2021 подарят людям максимально яркий и насыщенный день.

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