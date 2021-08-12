Горняк22: Почему барнаульские курсанты автошкол заваливают экзамены на водительские права

Учебный автомобиль Фото: pixabay.com

Руководители автошкол отмечают, что шансы сдать экзамен на вождение по новым правилам с первого раза малы. Как правило, пройти испытания удается с третьей попытки

С апреля этого года в России действуют новые правила прохождения экзамена на водительские права. Теперь курсанты должны доказать, что способны выполнять сложные элементы не на автодроме, а в реальных условиях. Нововведения, как отмечают руководители автошкол, снизили процент тех, кто справляется с испытаниями с первой попытки. Причем причина далеко не всегда кроется в слабой подготовке будущих водителей. Большую роль играет психологический фактор.

В реальных условиях

Еще до вступления в силу новых правил сдачи экзаменов на права в реальных условиях руководители барнаульских автошкол высказывали мнение, что к этим изменения пока не готовы не только будущие водители, но инспекторы ГИБДД, которых посадили вместо инструкторов за дублирующие педали. Спустя время в автошколах отмечают, что процент сдавших с первой попытки резко снизился. Как правило, курсантам удается доказать, что они способны стать участниками дорожного движения с третьего, а то и с четвертого раза.

Однако, как считает, например, владелец автошкол «Элит» и VIP Антон Кислицин, нововведения все же пошли на пользу, а вернее на повышение качества подготовки.

«Те автошколы, которые ранее практически не выезжали с автодромов, теперь вынуждены больше уделять времени вождению по городу и оттачивать навыки курсантов выполнять такие элементы, как, например, парковка, движение на подъем или спуск в реальных условиях», – говорит он.

05 августа, 12:20

В России стало сложнее сдавать экзамены на водительские права после новых правил

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Его коллега руководитель Барнаульского центра высшего водительского мастерства (БЦВВМ) Лариса Мищенкова добавляет, что пришлось кардинально пересмотреть процесс обучения технике маневрирования, приспособив ее к городским условиям. Она не отрицает, что это стало плюсом в плане качественной подготовки водителей, а увеличение числа курсантов, заваливших экзамен с первого раза, объясняет психологическим фактором.

Колени дрожат

С этим мнением согласен и Антон Кислицин, отмечая, что сидящий рядом с курсантом сотрудник ГИБДД добавляет будущему водителю эмоциональных волнений.

«На мой взгляд, новая методика подготовки курсантов и сдачи экзаменов пошли бы на пользу, если вернуть инструкторов на свое место. Тогда и курсантам было бы спокойно, и инспекторы ГИБДД могли бы больше уделять внимания именно своей работе, оценивая навыки вождения, а не следить за дорожной ситуацией»,– говорит владелец автошколы.

По оценкам Ларисы Мищенковой, эмоциональный «иммунитет» к сидящему рядом сотруднику ГИБДД у многих курсантов вырабатывается с третьей или четвертой попытки.

«Экзамен на права для большинства – это серьезный стресс. Я видела, как трясутся колени даже у взрослых мужчин. Все-таки когда рядом находится инструктор, который сопровождал весь период обучения, курсанту спокойнее. Необходимо понять, что инспектор – это не «тигр в клетке», а обычный человек, но не всем это удается с первого раза», – говорит руководитель БЦВВМ.

Катерина – одна из тех, кто завалила первую попытку сдачи экзамена на права. Говорит, что пока не села за руль на экзамене, была вполне уверенна в своих возможностях, а также в психологическом настрое.

«Еще до начала экзамена инспектор провел инструктаж. Из всего сказанного поняла, что шансы сдать – малы. Села в машину: пристегнулась, включила фары, поворотник. Инструктор сказал: «Поехали». Тронулась, даже не заглохнув, но забыла пристегнуть «пассажира», что было моей первой ошибкой. Инспектор сказал ехать прямо, соблюдая максимально допустимую скорость. Поехала 60 км/ч, не обратив внимание на знаки, что мне вообще было не свойственно, когда обучалась вождению. Наверное, сказалось жуткое волнение. Не знаю, сдала бы я, если бы рядом со мной сидел мой инструктор, но однозначно, мне было бы спокойней», – рассказывает девушка.

Как пересдать экзамен на вождение

По правилам 2021 года пересдать экзамен в ГИБДД можно каждые семь дней. Однако после трех неудачных попыток возможность пройти испытание открывается только через месяц. Также важно знать, что срок действия документа, подтверждающего сданную теорию, действителен не более полугода. Если за этот период курсант так и не получит зачет по вождению, ему придется пройти все этапы сдачи сначала.

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