Горняк22: Водитель пострадал после ДТП с перевертышем в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

33-летний не водитель не уступил дорогу другому автомобилю, несмотря на то, что, по правилам, он обязан это сделать. В результате мужчина пострадал больше всех

Вечером 11 августа в Барнауле в районе дома по улице Покровской, 10 (возле автомобильных магазинов) произошло ДТП – столкнулись два автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Водитель внедорожника Mitsubishi Padjero на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Cresta, после чего Mitsubishi перевернулся на крышу.

В результате ДТП водитель внедорожника получил травмы, ему была оказана помощь на месте. Автомобили, участники аварии, серьезно пострадали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло крупное ДТП с пострадавшими.

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