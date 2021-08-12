Горняк22: Незаконный золотодобытчик из Алтайского края задержан в Бурятии

Житель Алтайского края занимался контрабандой золота в Бурятии. У мужчины изъяли драгоценный металл общим весом 817 грамм.

Как сообщает прокуратура Республики Бурятия, в период с 2018 по 2020 год мужчина периодически незаконно добывал природное золото и прятал его в лесу. В сентябре 2020 года он перевез добытое в трех слитках золото в Улан-Удэ, где незаконно его хранил. Общая стоимость драгоценного металла – 3,3 млн рублей.

Суд признал его виновным в незаконном обороте золота и назначил наказание в виде лишения свободы на один год условно, а также штраф – 100 000 рублей.

Изъятое золото передано в доход государства.

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Алтайская правда