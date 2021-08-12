Горняк22: Алтайский спасатель поймал девушку за ногу, когда она уже падала с обрыва в Катунь

Одной девушке очень повезло, что ее фотосессия на берегу Катуни не закончилась трагедией. Рядом оказался спасатель с 20-летним стажем работы, который сумел спасти ее, когда она падала с обрыва.

Две подруги устроили фотосессию на самом краю обрыва возле памятника Рериха рядом с Тавдинскими пещерами. Внезапно одна из девушек оступилась и полетела с обрыва в реку Катунь. Но к счастью, рядом оказался спасатель, который просто приехал сюда на отдых.

«Дальше все, как в замедленном сне: слышу крик, оборачиваюсь, та, что прислонялась к перилам, падает за них уже вниз головой по очень короткому и крутому берегу», — пишет на своей страничке в Instagram Евгений Смага.

Мужчина, который более 20 лет отслужил в ГУ МЧС по Республике Алтай, моментально среагировал, в два прыжка подскочил, успел схватить девушку за ногу и спас от падения в горную реку. Евгений отмечает, что если бы не успел, то она упала бы в Катунь с берега высотой метров в 100.

После он осмотрел отломанный сегмент перил и заметил, что он был сломан ранее. Но кто-то просто приставил этот фрагмент назад, и он, вероятнее всего, стал причиной возможной трагедии. Также он заметил, что на самой смотровой площадке несколько секций аварийно шатаются.

«Думаю, что хозяину площадки стоит обратить на это внимание», — подчеркнул спасатель.

И действительно, ведь не всегда рядом окажется спасатель. Лучше сделать все необходимое, чтобы предовратить несчастный случай, который может оборвать чью-то жизнь

Фото: airwave_veter

Алтайская правда