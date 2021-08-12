Горняк22: В Барнауле произошло лобовое столкновение двух иномарок

Рано утром в Барнауле на станции «Власиха-1», рядом с ж/д переездом, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин.

Как информирует ОГИБДД Барнаула, предварительно установлено, что водитель автомобиля Suzuki Escudo не принял во внимание, что идет дождь и дорога скользкая. В результате он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Где столкнулся с автомобилем Toyota Sprinter Carib.

В результате ДТП телесные травмы получили пассажиры автомобиля Toyota , мужчины 60 и 66 лет. Им была оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

Фото: сообщество "Инцидент Барнаул"

Барнаул | ДТП

Алтайская правда