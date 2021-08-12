Горняк22: Жительница Барнаула решила стать брокером и перевела мошенникам 3 млн рублей

Жительница Барнаула, желая заработать на биржевом рынке, перевела мошенникам более 3 млн рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по АК, в полицию обратилась 61-летняя жительница Барнаула. В июне этого года женщина увидела в одной из социальных сетей объявление о возможности быстрого заработка. «Опытные биржевые брокеры» просили лишь заполнить свои контактные данные и легкие деньги будут в кармане.

Через несколько дней с пострадавшей связался представитель компании. Он сообщил, что является брокером. По его инструкциям женщина сначала заплатила первоначальный взнос в размере 12 000 рублей, а затем, выполняя требования «консультанта», занялась оформлением кредитов в разных банках. Когда мошенники предложили ей купить страховку за 750 000 рублей, стало ясно, что это обман.

Полиция в очередной предупреждает: все легкие деньги в интернете и сомнительные схемы заработка на биржах – очевидный признак того, что вас пытаются обмануть. Всех участников фондового рынка можно проверить в Интернете: наличие лицензии и полную информацию о компании.

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Барнаул

Алтайская правда