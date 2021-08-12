Горняк22: Обильные осадки вызвали потоп на барнаульских улицах

Дождь, который весь день периодически накрывал Барнаул, спровоцировал потоп на улице Попова. Машины ехали, наполовину погрузившись в воду.

Ливневые канализации не справились с обильными осадками, и вода затопила проезжую часть улицы Попова. На пересечении с Павловским трактом под воду ушли даже трамвайные рельсы.

Транспорт ехал по дороге, зарываясь капотом в потоки дождевой воды. Пешеходам приходилось чуть ли не вплавь добираться до остановок автобусов.

Как остроумно подметили комментаторы в сообществе «Инцидент Барнаул», в городе теперь появились новые объекты – река Поповка и озеро Малаховка.

Видео: сообщество «Барнаул22»

Барнаул

Алтайская правда