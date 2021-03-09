Горняк22: В одной из пятиэтажек Бийска в общем коридоре загорелся шкаф 

7 марта в бийской многоэтажке произошел пожар. Загоревшийся в общем коридоре шкаф помешал жильцам самостоятельно покинуть квартиры, заполненные дымом.

Накануне в дежурную часть Бийска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Трофимова. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на третьем этаже.

Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации людей. Трудность заключалась в том, что горел шкаф с вещами, который стоял в общем коридоре и мешал жильцам самостоятельно покинуть жилье. Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из отрезанных огнем квартир 3 человека, и еще 5 — с верхних этажей.

Пожар тушили 18 человек и 5 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты. В результате огнем повреждена мебель и вещи на третьем этаже.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, причины пожара выясняются, на месте работают дознаватели.

Новости Бийска

Алтайская правда