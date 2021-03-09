Горняк22: В алтайском селе похитили из магазина «набор к празднику»: колбасу, сыр, сок и фрукты

В Зональном районе раскрыли кражу в продуктовом магазине. Оказалось, что местный рецидивист решил подзаработать накануне праздника и похитил продукты, чтобы их перепродать.

Накануне в местном магазине произошла кража. Похитители взломали жалюзи и входную дверь, проникнув в помещение. После их нежданного визита в магазине не досчитались десяти блоков сигарет, восьми палок колбасы, трех кусков сыра, упаковок сока и нескольких килограммов фруктов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан неоднократно судимый за подобные преступления 31-летний местный житель.

Задержанный признал свою вину. Однако половину похищенных продуктов он уже успел продать, поэтому в магазин вернули только часть украденного.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Зональный район

Алтайская правда