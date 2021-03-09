Горняк22: Из-за непогоды несколько автомобилей на алтайской трассе улетели в кювет

Непогода и невнимательность водителей уже стали собирать свой печальный урожай на загородных автодорогах Алтайского края. Так, несколько автомобилей вылетели за пределы трасс, застряв в глубоком снегу.

Как сообщает паблик »Инцидент Барнаул», 8 марта на трассе Бийск-Барнаул произошло несколько аварий. Очевидцы пишут, что на дорогах — сплошной лед, и это приводит к неприятным дорожным происшествиям.

Судя по опубликованным кадрам видео, улетела в кювет и зарылась носом в снег одна из легковушек. На другом участке большегруз с цистерной также вынесло за пределы трассы, и он заехал в березовый лесок. Также в снежном плену вне дороги оказалась еще одна фура.

Видео: собщество «Инцидент Барнаул»

Алтайская правда