Горняк22: СК назначил ДНК-экспертизу предполагаемых останков Ксюши Боковой
Следственный комитет Фото: Следственный комитет России
Ведомство подтвердило, что в реке нашли человеческие останки и личные вещи. Из-за того, что с момента смерти прошло много времени, установить, кому они принадлежат, можно только лабораторно
Следственный комитет назначил ДНК-экспертизу найденных в Новоалтайске костных останков, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад в городе школьнице Ксюше Боковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК», – говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили, что днем 9 августа в реке Черемшанка в Новоалтайске действительно были обнаружены кости и вещи человека. По данному факту проводят доследственную проверку.
Ранее стало известно, что на берегу реки в Новоалтайске обнаружены следы, которые могут принадлежать девочке. Якобы местный житель заметил в воде сапоги (11-летняя школьница пропала в резиновой обуви бордового цвета), а прибывшие криминалисты обнаружили останки и части верхней одежды.
Между тем семья девочки опровергла «Толку» вызов на опознание.
Горняк22: Похолодание и ливни с градом ожидаются 11 августа в Алтайском крае
Цветы после дождя Фото: Анна Меньшикова
Непогода задержится в регионе до конца недели – ежедневные дожди и понижение температуры воздуха ожидается до воскресенья
11 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди, ливни. Также вероятны грозы и выпадение града. Ветер подует южного направления, со скоростью 9-14 м/с, при грозах шквалы ветра достигнут 24 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
В Барнауле в среду днем ожидается около +22…+24 градусов. Также синоптики прогнозируют в этот день в краевой столице дождь, временами сильный дождь, и грозу. Ветер южный, 9-14 м/с.