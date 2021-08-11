ГОРНЯК22 11.08.2021
Алтайский край

Горняк22: СК назначил ДНК-экспертизу предполагаемых останков Ксюши Боковой

Горняк22
2 часа Ago

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

Ведомство подтвердило, что в реке нашли человеческие останки и личные вещи. Из-за того, что с момента смерти прошло много времени, установить, кому они принадлежат, можно только лабораторно

Следственный комитет назначил ДНК-экспертизу найденных в Новоалтайске костных останков, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад в городе школьнице Ксюше Боковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК», – говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что днем 9 августа в реке Черемшанка в Новоалтайске действительно были обнаружены кости и вещи человека. По данному факту проводят доследственную проверку.

Ранее стало известно, что на берегу реки в Новоалтайске обнаружены следы, которые могут принадлежать девочке. Якобы местный житель заметил в воде сапоги (11-летняя школьница пропала в резиновой обуви бордового цвета), а прибывшие криминалисты обнаружили останки и части верхней одежды.

Между тем семья девочки опровергла «Толку» вызов на опознание.

ТОЛК

ГОРНЯК22 11.08.2021
Предпринимателям

Горняк22: Похолодание и ливни с градом ожидаются 11 августа в Алтайском крае

Горняк22
2 часа Ago

Цветы после дождя Фото: Анна Меньшикова

Непогода задержится в регионе до конца недели – ежедневные дожди и понижение температуры воздуха ожидается до воскресенья

11 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди, ливни. Также вероятны грозы и выпадение града. Ветер подует южного направления, со скоростью 9-14 м/с, при грозах шквалы ветра достигнут 24 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду днем ожидается около +22…+24 градусов. Также синоптики прогнозируют в этот день в краевой столице дождь, временами сильный дождь, и грозу. Ветер южный, 9-14 м/с.

ТОЛК

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