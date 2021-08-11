Горняк22: Похолодание и ливни с градом ожидаются 11 августа в Алтайском крае

Цветы после дождя Фото: Анна Меньшикова

Непогода задержится в регионе до конца недели – ежедневные дожди и понижение температуры воздуха ожидается до воскресенья

11 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди, ливни. Также вероятны грозы и выпадение града. Ветер подует южного направления, со скоростью 9-14 м/с, при грозах шквалы ветра достигнут 24 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду днем ожидается около +22…+24 градусов. Также синоптики прогнозируют в этот день в краевой столице дождь, временами сильный дождь, и грозу. Ветер южный, 9-14 м/с.

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